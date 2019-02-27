人口增幅六都之冠 桃園房價看漲

2019年02月27日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

根據內政部統計，桃園市近7年來人口遷移增加14萬5000多人，增幅為六都之冠，信義房屋則統計2008年開始至2018年，桃園的房價從每坪10.1萬元增加到18.9萬元，房價10年內成長進9成，漲幅不輸台北市。

信義房屋調查，近7年各縣市的人口遷移中，淨遷入累積數以桃園市最多，人口增加14萬5000多人，根據官方5年1次的工商普查統計資料中也可發現，從2011年至2016年桃園的就業人口數，從83萬人增加到93萬人，增幅約12.4％，僅次於台中的18.5％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，桃園房價漲幅不輸台北市，在政策引導與房價漲多修正的壓力下，房價從高檔滑落，不過桃園有持續增長的人口與就業機會，將能帶來穩定的住宅需求，加上桃園房價所得比約在8倍左右，購屋壓力其實不比新北嚴峻。

信義房屋南崁光明店長賴國右表示，桃園房價大概是新北市的1/2、台北市的1/4，且相較於台北市屋齡動輒超過30年，桃園則有許多屋齡10年以內的新大樓供選，包括蘆竹南崁、中壢與藝文特區一帶都是台北人偏好的購物地段，而新開發的大型重劃區房價也多在2字頭，部分價格修正過的地段還能達到1字頭，可滿足外來客與在地客的需求。

(中國時報)