暖冬雨少 枇杷量減甜度提高

2019年02月27日 04:11 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

因暖冬因素，加上雨水少，南投縣國姓鄉今年枇杷產量減少，且個頭較小，產季普遍提前，甜度卻提高。國姓鄉公所指出，因暖冬因素，又無天然災害，使得蔬果價格普遍低落，農民收益減少，歡迎遊客前來國姓遊玩，順道採購國姓的高品質枇杷。

國姓鄉枇杷種植面積約120公頃，因丘陵地形有利排水，日夜溫差大，土壤肥沃，品質相當不錯，每年產期約2月底至清明節，是國姓鄉咖啡、鹿茸外，另一個聞名全國的季節限定特產，同樣1棵枇杷樹，每串枇杷成熟度不一，過去農民從套袋的角洞窺視判斷，現今以不同顏色的套袋束帶，作為分期採收的依據。

去年入冬以來雨水稀少，連帶造成枇杷結果率不佳，個頭也變小，吳姓農友指出，他種植2公頃枇杷，過去要用掉1.6萬個套袋，今年只用掉1萬個，雖產量減少，但也因植株營養流向剩下的果實，水分減少，甜度也相對提高，可達11、12度，今年的國姓枇杷特別好吃。

公所指出，枇杷種植採收相當耗費人工，頗為辛苦，因年輕人多在都市工作，使得國姓鄉枇杷產區農忙時多是老農及外籍配偶在分擔勞務，今年國姓枇杷特別好吃，歡迎遊客路過國姓不妨採購枇杷。

(中國時報)