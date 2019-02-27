暖冬雨少 枇杷量減甜度提高
因暖冬因素，加上雨水少，南投縣國姓鄉今年枇杷產量減少，且個頭較小，產季普遍提前，甜度卻提高。國姓鄉公所指出，因暖冬因素，又無天然災害，使得蔬果價格普遍低落，農民收益減少，歡迎遊客前來國姓遊玩，順道採購國姓的高品質枇杷。
國姓鄉枇杷種植面積約120公頃，因丘陵地形有利排水，日夜溫差大，土壤肥沃，品質相當不錯，每年產期約2月底至清明節，是國姓鄉咖啡、鹿茸外，另一個聞名全國的季節限定特產，同樣1棵枇杷樹，每串枇杷成熟度不一，過去農民從套袋的角洞窺視判斷，現今以不同顏色的套袋束帶，作為分期採收的依據。
去年入冬以來雨水稀少，連帶造成枇杷結果率不佳，個頭也變小，吳姓農友指出，他種植2公頃枇杷，過去要用掉1.6萬個套袋，今年只用掉1萬個，雖產量減少，但也因植株營養流向剩下的果實，水分減少，甜度也相對提高，可達11、12度，今年的國姓枇杷特別好吃。
公所指出，枇杷種植採收相當耗費人工，頗為辛苦，因年輕人多在都市工作，使得國姓鄉枇杷產區農忙時多是老農及外籍配偶在分擔勞務，今年國姓枇杷特別好吃，歡迎遊客路過國姓不妨採購枇杷。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。