疑不爽被按喇叭 惡煞轟9槍釀3傷

2019年02月27日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

不滿被按喇叭連轟9槍？台南安平26日凌晨傳槍響，19歲周男駕車載2友人外出，行經安北路疑為超車而朝前車鳴按喇趴，對方車輛竟朝己車連開數槍，子彈貫穿車門、車窗，周男肩膀、大腿中彈，2友人幸運僅皮肉傷，被害人供稱行車糾紛，警方持保留態度，正全力緝凶。

3人中彈負傷後先將車開到安南區停放，之後搭計程車就醫，醫院發現周男傷口疑似槍傷，立刻通報轄區分局，才讓這起槍擊案意外曝光。除了周男傷勢嚴重仍住院觀察，朱姓、趙姓友人都是輕傷，已經出院。

警方調查，周男凌晨開車載趙姓與朱姓友人外出吃消夜，疑因行車糾紛，行駛到安北路附近，遭多輛汽車追逐攔阻後朝車開槍，造成周男左手與右大腿、趙男左後肩及朱男頭皮受槍傷，除了周傷勢較重，另2人只遭子彈畫傷。3人一路從安平逃到安南區，將車停在海佃路邊，搭乘計程車先到中西區一家醫院卻遭拒收，隨即再轉往成大醫院。

鑑識人員對周的座車進行採證，發現周男車子駕駛座車窗戶遭射破，車門與車窗也遭槍擊，槍擊現場則只有拾獲彈殼5發。朱男與趙男警訊時，稱不認識對方、不知為何遭開槍。不過，專案小組對於這番說詞持保留態度，研判對方火力不小，槍擊事件發生不只是單純超車糾紛，正全力追緝開槍嫌犯到案，釐清案情。

(中國時報)