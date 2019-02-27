2019年02月27日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

有「大武山下小奧運」之稱的六堆運動會將開賽，為讓高屏地區六堆客家學子對家鄉有更深認識，規畫「2019六堆巡鄉遊學之旅」由地方文史專家帶領六堆10所中小學150名師生，騎單車認識各堆的地方特色，體驗客家文化。

六堆運動會將於3月16、17日開賽，運動會除傳承客家民俗文化，也行銷推廣六堆文化與產業特色，凝聚客家鄉親的向心力。

2天1夜遊學活動約120公里，學童騎自行車由北向南，沿途經過前堆火燒庄戰役紀念碑、敬字亭；中堆文筆亭、張家宗祠；右堆鍾理和故居、東門樓和石師公；左堆蕭家古厝、建功庄東柵門；先鋒堆五溝水；後堆天后宮、昌黎祠等六堆1重要文史地景。

縣府客家事務處處長陳麗萍表示，希望從教育著手，深耕客家文化，讓學生對故鄉有認同感。鄉公所也歡迎民眾在六堆運動會期間，到內埔逛天后宮、昌黎祠、內埔老街等景點，並享用客家美食如米苔目、粄條、蝦公粄。

除了學子巡鄉活動外，鄉公所也邀請250名鄉親同來騎車，體驗不一樣的遊學樂趣，走訪認識內埔客家庄。民眾依指示完成任務可獲得50元免費粄條兌換券，還可參加抽獎。

(中國時報)