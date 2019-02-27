改善市容 三峽管線地下化

2019年02月27日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

三峽區公所為減少往後開挖道路頻率並改善市容，透過前瞻計畫爭取4500萬元經費，將和平路、愛國路的事業管線地下化。區公所表示，27日將爭取第5期前瞻經費共1億2000多萬元計畫送交市府，希望能將民權老街、中山路等一帶列入下一波的管線下地區域。

三峽區在前區長陳健民規劃下，爭取到前瞻建設第3期4500萬元經費施做管線地化，農曆年前將大勇路到和平街口的文化路段事業管線下地，目前正在施做和平路到愛國路的管線下地工程。

由於文化路為三峽市區重要道路，施工後僅允許單線道通行，造成民眾不便，對此三峽區所表示將會做好交管措施，將不便降至最低，工程則將在4月11日完工。

三峽區所表示，愛國路原有部分攤商占用公有土地，這次因施做工程而一併拆除違建，但考量攤商及民眾權益，區所在動工前邀集地方里長、攤商代表集地方人士協商，完工後將允許攤商以非固定式攤車在當地繼續營業。

三峽區公所說明，在第5期前瞻計畫中，區所提出中山路、民權老街、民族路等路段的共同管線及路面刨鋪計畫，以及將共同管線計畫延伸到右岸的中正路口，由於總經費達1億2000多萬元，也是三峽地區近年來少有的重大工程。

三峽區長陳文俊指出，在不少歐美先進國家都會將管線整合地下化，如此不僅可以讓市容美觀，也便利事業單位維修，減少開挖路面機會，希望未來能夠一併整合，解決現今馬路電桿電線纏繞亂象。

(中國時報)