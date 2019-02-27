改善市容 三峽管線地下化
三峽區公所為減少往後開挖道路頻率並改善市容，透過前瞻計畫爭取4500萬元經費，將和平路、愛國路的事業管線地下化。區公所表示，27日將爭取第5期前瞻經費共1億2000多萬元計畫送交市府，希望能將民權老街、中山路等一帶列入下一波的管線下地區域。
三峽區在前區長陳健民規劃下，爭取到前瞻建設第3期4500萬元經費施做管線地化，農曆年前將大勇路到和平街口的文化路段事業管線下地，目前正在施做和平路到愛國路的管線下地工程。
由於文化路為三峽市區重要道路，施工後僅允許單線道通行，造成民眾不便，對此三峽區所表示將會做好交管措施，將不便降至最低，工程則將在4月11日完工。
三峽區所表示，愛國路原有部分攤商占用公有土地，這次因施做工程而一併拆除違建，但考量攤商及民眾權益，區所在動工前邀集地方里長、攤商代表集地方人士協商，完工後將允許攤商以非固定式攤車在當地繼續營業。
三峽區公所說明，在第5期前瞻計畫中，區所提出中山路、民權老街、民族路等路段的共同管線及路面刨鋪計畫，以及將共同管線計畫延伸到右岸的中正路口，由於總經費達1億2000多萬元，也是三峽地區近年來少有的重大工程。
三峽區長陳文俊指出，在不少歐美先進國家都會將管線整合地下化，如此不僅可以讓市容美觀，也便利事業單位維修，減少開挖路面機會，希望未來能夠一併整合，解決現今馬路電桿電線纏繞亂象。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。