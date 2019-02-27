滲眉埤機廠用地 2022年交付

2019年02月27日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

捷運綠線工程自去年起陸續動工，機廠用地取得為機電標工程的要徑，為期能盡早完工通車，相關單位積極協助捷運局處理滲眉埤汙染整治及用地取得作業，捷運局長陳文德表示，研議將北機廠移設至滲眉埤，滲眉埤機廠用地取得預計於2022年2月交付。

陳文德表示，捷運機廠有駐車、調度、列車清洗、保養維修、測試和軌道儲放等功能，原北機廠都市計畫變更案遭市民要求遷移，市都委會退回再議，經討論後北機廠移設至滲眉埤。

滲眉埤機廠用地取得預計2022年2月交付，也將陸續進行包括汙染整治、基地現況調查評估、基本設計、環境影響差異分析、都市及非都市用地變更、私地及公地用地取得等8大工作項目。

蘆竹區與大園區交界的滲眉埤，過去因重金屬銅與鋅超標，遭受嚴重汙染，目前市府環保局、水務局、都發局和地政局等相關單位協助行政作業，加速捷運綠線北機廠移設滲眉埤作業。

市府表示，捷運綠線是市府自辦興建的捷運線，機廠亦是捷運系統中相當重要的核心項目之一，其興建成果將影響未來市府施政及營運單位的管理，希望滲眉埤汙染整治及用地取得作業，能如期如質提供市民更便利的交通和生活。

(中國時報)