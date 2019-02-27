泰安岩修復動鎚 2020完工

2019年02月27日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

保護文化不能等！彰化縣社頭鄉「泰安岩」是座200多年的觀音廟，也是彰化縣歷史建築，近年因年久失修，經地方爭取文化部與縣府補助2200萬元修復經費，26日修復工程開工，彰化縣長王惠美、立委陳素月與鄉長劉錦昌等各界主持動鎚，現場擠滿觀禮的信徒，彰顯對文化資產保存的重視。

泰安岩管委會主委張聰標說，泰安岩主祀觀音，建於清道光年間，明治時期重修成現今格局，並於2012年正式登錄為彰化縣歷史建築，因年代久遠，除了牆頭被白蟻蛀蝕，廟身也因地震傾斜，各界為保護這重要資產積極奔走，終於去年獲文化部文化資產局核定補助修復。

王惠美表示，社頭有知名的芭樂及織襪，更有斗山祠、月眉池劉氏古厝、同仁社、泰安岩等文化景點，期望泰安岩修復後可以從點線面進行串聯，將整體觀光與文化整合，變成文化動線，提供更多鄉親了解在地文化，讓更多外來遊客感受地方特色。

文化局指出，泰安岩修復工程工期約600日曆天，將配合廟方活動期程於4月初進場施作，預計2020年11月底修復完成，修復後著重深化文化傳承與創新，強化文化資產保存與活化再利用。

(中國時報)