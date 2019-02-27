工程毀井 農民要求一口還一口
通往台78線快速道的高鐵雲林站南聯外道路工程進度緩慢，26日針對地上物水井補償開說明會，沿線農民抗議水井補償過低，紛紛表明不要領補償費，只要求縣府或包商依原井深度、口徑「一口還一口」，縣府表示依法不符，將先複查再協商。
自高鐵雲林站到台78線東西向快速道土庫交流道，並接雲97線的聯絡道，總長4.98公里，原本計畫2016年底完工，但因虎尾外環道158線從建國二村到大屯地區的南側路段拓寬遭居民反對而延宕，2017年8月動工未久又因地方阻撓停工，直到去年7月才復工。
縣府工務處公共工程科長鄭介旗指出，北側工程已完成85％，但南側只施作了15％，由於整體工程預計今年6月竣工，進度嚴重落後，將申請展延。
沿線農民對水井補償也很不滿，曾獲百大青農的王夏禹指出，工程都在進行了，一口井補償多少錢，如何協助重鑿等迄今不明，讓大家都沒水可灌溉。
縣府承辦人員李偉卿、許登傑等說明，沿線有60多口井，已清查了一半，依規定1米深補償1200元，如果農民自行移設或重新鑿設，要委由在縣府登記合法的業者開鑿，建議共同委由一業者施工，俾降低造價。
此說明引起農民炮火四射，王錫根說，重新申請就要1萬至1萬5000元，卻沒補償。王禹夏表示，1米1200元根本沒有業者肯承作，如果縣府認為可以，那他們不要補償費，只要求依原井深度口徑重新鑿一口新的還他們。王錫洲和虎尾西屯里長王文杉等人也要求縣府出面委託業者替農民開新井。
但是，李偉卿等人強調，依法徵收土地上的地上物只能發放補償金。由於毫無共識，水利及工務相關單位將再複查並協商尋求解套方法。
(中國時報)
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