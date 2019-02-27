蕉農抗議盤商壟斷
高雄香蕉盤商吳冠毅25日召集200多名蕉農於旗山香蕉集貨場，手舉旗幟及紅布條，抗議政府無視盤商壟斷青蕉收購價，導致蕉農血本無歸。吳冠毅說，希望高雄市長韓國瑜能幫助農民，重視盤商壟斷蕉價問題。
對此，農委會農糧署昨表示，公平會已約詢檢舉人釐清案情，因本案涉及《刑法》以強暴、脅迫妨礙農產品販運，亦由台灣橋頭地方檢察署進行偵察當中。
農糧署副署長蘇茂祥指出，盤商透過網路平台報價、討論價格，檢舉人發現青蕉應有的價位水準，往往遭該平台版主報出更低價格收購，涉嫌聯合壟斷，故向農糧署檢舉；他說，此舉確易有聯合喊價疑慮，需進一步調查。
「照顧農民的心不變！」正在新加坡參訪的韓國瑜說，這幾天與農業局長吳芳銘討論旗山香蕉的問題，希望勤勞、善良的蕉農能靜下來，市府不可能忽略某些農民，必要時香蕉如價格太低、量太大，會優先推銷香蕉。
吳冠毅說，盤商2月12日後的收購價竟跌至1公斤僅10至14元，去年同期的收購價則是28元，這是3、40年來不曾有過的現象，蕉農欲哭無淚，成立自救會抗議是要讓韓知道，農民憤怒了，要求政府強力介入調查，否則不排除再號召到市府抗議。
(中國時報)
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