換購電動機車 中低收入戶納補助
新北市舊二行程機車汰換電動機車補助開跑，除維持每輛1萬2000元補助，今年中低收入戶再加碼1萬元，若搭配環保署5000元與工業局1萬元補助，中低收入戶最高可補助3萬7000元，平均價格8到9萬的電動車，補助後比一般機車還要便宜。
新北市登記機車數超過210萬輛，近年大力推廣民眾換購電動機車，由於車輛續航力與技術精進，近2年申請補助踴躍。
新北市環保局表示，二行程機車排放的PM2.5濃度是四行程機車60倍，推行汰換政策以來，截至2月最新統計，全市二行程機車僅剩10萬餘輛，設籍電動機車數量則已達2萬8千多輛。
環保局資料指出，購買電動機車的民眾以30歲到39歲占34％最多，其次則是20歲到29歲的27％，9成民眾選購Gogoro（睿能）最多。
環保局表示，電動機車購置成本已逐年下降，今年度新購電動機車補助金額為4000元，若是二行程舊換新可達1萬2000元，若搭配環保署及經濟部工業局的補助，一般民眾可以領到補助金額2萬7000。
為照顧中低收入戶民眾，新北市再加碼1萬元，總計中低收入戶最高可獲得3萬7000元補助購買電動機車。
環保局也指出，今年是環保署補助淘汰二行程機車的最後1年，如果民眾家中有車輛要淘汰（不購新車），可以獲得500元補助，也可參加「大眾運輸消費金」，民眾登錄實名的悠遊卡後，隔年會根據該卡片搭乘的大眾運輸工具給予補助，最高可補助1000元。
(中國時報)
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