郭國文打賴神牌 謝龍介陸空作戰
台南市第二選區立委補選情勢緊繃，3位主要候選人卯勁搶票，民進黨郭國文26日與前行政院長賴清德到沿海的七股、佳里拜廟，也到市場掃街「接地氣」，賴清德並說，即日起他會與郭國文一起到選區的大廟、市場、十字路口向選民請託，國民黨謝龍介則持續拜訪農漁民，鴨子划水勤跑基層對應，退出民進黨參選的陳筱諭依然維持猛烈炮火左右開弓。
台南市第二選區立委補選選情從綠營被認為躺著選，到韓流帶動國民黨士氣大振，謝龍介力拚突圍，郭國文陣營打出「賴神牌」，直到最後衝刺階段，賴清德將全力拉抬郭國文聲勢。
賴清德昨日一早與郭國文前往七股的龍德宮參拜，並和民眾握手寒喧，與地方人士短暫交換意見後，再轉往佳里金唐殿及佳里市場拜票，賴清德受訪時說，9合1大選後，國民黨聲勢看漲，民進黨遭受空前壓力，即便在台南也不例外，這次補選希望贏得選民支持，幫助民進黨再站起來。
民進黨「陸軍」全面啟動，要催出挺綠基本盤，謝龍介則鴨子划水，利用時間拜訪地方人士及農漁民，並透過上節目、網路直播方式，維持曝光率。
陳筱諭陣營則不懼藍綠勢力，針對民進黨新潮流系猛攻，還提出特赦陳水扁的訴求，並強調自己與空降的謝龍介、郭國文不同，是在地出身的小清新，也是沒有政黨及派系利益的正港台灣派，呼籲選民給年輕人機會。
(中國時報)
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