月美國小南瓜娃娃 前進博物館
杉林月美國小與杉林農會合作南瓜種植、延伸到與義守大學南瓜加工品後，進一步將地方產業與童趣創意融合設計南瓜晴天娃娃，首度受邀在高雄歷史博物館參展，校長蔡駿暉表示，很榮幸將偏鄉學校的文化特色分享全高雄市民。
校方藝術與人文課程老師陳奕奇將學校食農課程的主角南瓜融入藝術人文課程，讓學生完成深具地方產業特色的「南瓜晴天娃娃」，學童們秉持著刻苦耐勞的客家精神，一步一腳印地完成作品，其中有學生以「我愛杉林」的「5230」數字諧音意象來裝飾作品，充分表達對杉林在地的真摯情感。
校長蔡駿暉表示，月美國小的南瓜晴天娃娃能夠受邀展出，非常感謝市立歷史博物館提供舞台，讓偏鄉學童及教育團隊的努力有機會被民眾看見。
蔡駿暉說，此次展覽到今年10月，歡迎民眾前往觀賞，希望展覽不僅是月美國小、杉林農會及義守大學從南瓜種植延伸到南瓜加工品、藝術創作等產學合作成果的呈現，更期望能經由月美國小學童的靈感及巧手，能讓高雄市民更進一步地認識杉林地方產業與客家文化。
(中國時報)
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