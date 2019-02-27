柳川全面改造 打造水岸綠廊
台中市政府爭取前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」，經費補助約12.5億元，推動橫越西區民權柳橋至南區三民柳橋，長度約2.1公里，所有分標工程已全數發包，陸續進場動工；台中市水利局長范世億說，工程預計109年底前全數完工，藉由柳川全面改造，打造親水環境。
柳川治理配合都市計畫還地於河，水利局表示，一期因鄰近安養中心、醫院、還有商家，兼顧防洪需求與水質改善，景觀設計上考慮民眾休憩與觀光需要施作河岸步道，讓安養院長輩及民眾親近河水；公共休憩空間不足的舊城區，新增1處民眾可休憩散步的城市河岸空間。
范世億說，柳川水質與環境獲大幅度改善，接續民權柳橋至林森柳橋段目前已進場施作，工程進行相當順利；下游林森柳橋至三民柳橋段，本月底開工進場施作，預計在109年底前全數完工。藉由柳川全面改造串聯成景觀環路，形成綠中有水、水中有綠的水岸綠色廊道。
范世億強調，柳川治理工程以確保防洪、水質改善、景觀營造為3主軸，還注意到不同聲音與建議，減少民眾進入渠底防洪顧慮及更精簡管理維護成本，利用城市河畔創造一處更貼近自然生態的體驗。
(中國時報)
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