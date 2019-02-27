慶祝農民節 嘉縣表揚模範農民

2019年02月27日 04:11 中國時報 張亦惠／嘉縣報導

嘉義縣26日舉辦農民節慶祝活動，表揚180位優秀農民，今年縣農會特地搬來數台夾娃娃機與扭蛋機，在裡面放入嘉義縣各鄉鎮農產加工品，要讓農民來領獎外還能娛樂一下，不少農民在現場玩得不亦樂乎，直呼很有趣，立委陳明文也在致詞時澄清，老農津貼調整不是政策買票。

縣長翁章梁、立委陳明文、立委蔡易餘、縣農會總幹事黃貞瑜及多位議員、農會總幹皆出席，翁章梁表揚模範農民、2018健康優質設施小果番茄農民、示範農家、優秀農事小組長、畜產、優良水利小組長、毛豬運銷、蔬果運銷等，其中獲獎的王國輝更代表嘉義縣當選全國模範農民。

40歲的王國輝承接父親的「土豆世家」後，以企業化管理經營方式擴大生產，不僅是第1家申請ISO-22000食品安全管理系統驗證的花生加工廠，也是全台取得花生雜糧加工有機認證的第1人，王國輝表示，父親曾在1995年時獲全國十大神農，自己要更認真做，目前正積極推廣有機花生及食農教育。

翁章梁指出，嘉義縣是農業大縣，各種農產品具有特色，除了供應國內市場需求以外，應該要外銷到國外，他也要求農業處積極籌組新農業發展委員會，針對農業技術的改良進行努力，並持續積極推展各項農業政策及休閒農業，展現嘉義農業發展的軟實力。

陳明文致詞表示，日前引發熱議的老農津貼調整不是政策買票，是因這時修法剛好可趕上明年發放老農津貼，且台灣長期重工商輕農業，跟老農分享經濟成長成果「甜一點有什麼不對，況且也甜不多。」

(中國時報)