地方掃描－家鄉的永恆對話 國小學童導覽

2019年02月27日 04:11 中國時報 黃國峰 ）

台中：南屯區南屯國小2月21日至3月14日舉辦廣達游於藝「家鄉的永恆對話–台展三少年」校園巡迴展，26日舉行開幕，由學童擔任導覽員，帶領民眾穿越時光隧道，透過當時3位年少畫家的畫作，看見台灣當年風華。

(中國時報)