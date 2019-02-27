地方掃描－菲華僑猝死 慈善機構助度難關

2019年02月27日 04:11 中國時報 （陳淑芬）

台中：黃姓菲律賓華僑4名手足懷抱「台灣夢」，從20年前陸續從菲律賓來台定居。在中市獨居的53歲老三黃男日前猝死，中市第一警分局警備隊警員林志營通知親屬，發現他們因只能打零工維生，收入微薄無法處理喪葬，協助向公所及慈善機構求援，助度難關。

(中國時報)