地方掃描－輕生拉2幼女陪葬未成 檢起訴求重刑

2019年02月27日 04:11 中國時報 鐘武達 ）

彰化：37歲廖男因涉詐騙案被判決1年6月，上月執行前意圖上吊了結自己，輕生時竟想帶著小一、小二的2名女兒陪葬，幸被民眾發現制止。彰化地檢署認為廖男冷血，26日偵結依殺人未遂等罪起訴，並建請法官加重其刑。全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)