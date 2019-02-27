2019年02月27日 04:11 中國時報 桑品載

蔡政府最近表現出一副要打仗的樣子，有在野黨立委問政府：「如果中共武力犯台，台灣能撐幾天？」官員一般的說法是「兩天」。但這數字加了形容詞，如行政院長蘇貞昌說：「就算打得只剩下一支掃帚，也要拚到底。」國防部長嚴德發則說：「國軍會戰到最後一兵一卒。」

與此同時，台北市長柯文哲卻很洩氣地表示：「國軍根本不是共軍對手，所以當兵是浪費時間。」一般老百姓也很洩氣，普遍不願意拿著掃帚和共軍炮火對幹；至於「戰到最後一兵一卒」，別說退伍軍人十之八九不願意，就連現役軍人也看不出有這麼高的士氣。

中共固然有「武統台灣」之論，不過此說並不自今日始，但台灣好像從沒在乎過。蘇貞昌前幾天便公開說「台灣人不是被嚇大的」，頗近乎民進黨所期待的社會風向，如今只是拉高這個姿態，揚言台灣人不但能打，更不怕打。

論軍事實力，台灣顯然不如中共，民進黨政府突然出現耀武揚威的模樣，大概和美國總統川普對中美貿易談判的態度由硬轉軟有關。去年12月美方還揚言，中國在今年3月1日前若不對美國所提出的中方在智慧財產權保護、服務業、農產品及匯率等方面讓步，3月1日起就要對中國輸美2000億美元商品加徵關稅，由原來的10%提高到25%。雙方在3個月談判過程中，北京對增加購買美國農產品和能源產品放寬限制，川普感到滿意，承認「取得實質進展」，於是推遲中國商品加徵關稅的計畫，川普因而有可能和習近平不久後在美國會面。

川普挑起中美貿易戰，有其政治目的。因2020年川普面臨總統連任的選舉，他既然認定中國是奪取美國利益的頭號敵人，就得經由民粹操作升高彼此的敵我關係。但時間對他不利，他最遲必須在選前1年備足對抗能量，若拖到選舉年就來不及了。這就是他所以不斷拉高與中對抗，事實證明，民調對他的滿意度維持在高檔，他的策略是有效的。

中共豈不知川普之謀，但為了緩和中美情勢，便讓出了部分貿易利益以滿足川普，唯貿易的大架構，尤其牽涉政治層面的戰略，並無大改變。習近平並沒有川普的時間難題，他無連任壓力，正好以時間換取空間。

這個轉變使蔡政府的親美政策突然失去了重心，簡言之，川普對中國越強硬，依附美國的民進黨政府的籌碼角色就越能獲得川普重視；美國的態度軟化，北京減少了壓力，便有可能將壓力轉到台灣身上。民進黨政府的恐慌是可以想見的，但又不能向北京示弱，乃學起夜行者吹口哨壯膽，也像面對力量大過她的巨漢，捲起袖子大聲吶喊，還要求人民跟隨其後，即使「拿掃帚」、「戰到一兵一卒」也要對抗到底。

另一方面，民進黨一次又一次向社會放出「台灣和大陸若開戰，美國會支援台灣」的訊息。此中用意是提醒美國「切莫忘了台灣，因為台灣只能守住兩天」。過了這兩天，台灣的籌碼功能就消失殆盡了。

民進黨擺出戰爭姿態，殊不知中共一旦真的武力犯台，戰場卻是在台灣。當炮彈、飛彈、子彈在台灣高空、海上、地面如飛行蝗蟲穿梭時，死傷的是台灣人民，「守」得越久，死傷越慘重。台灣人民願意以血肉之軀甘於赴死嗎？這倒可以作為公投題目，問清全民再說。（作者為作家）

(中國時報)