來自日本，顏真卿的啟示

2019年02月27日 04:11 中國時報 龔鵬程

引起過軒然大波的日本東京博物館顏真卿大展已落幕了。

此展將顏字形容為「超越王羲之的名筆」，盛況空前，果然比2013年10萬人去看的王羲之大展更為轟動。日本天皇夫婦也去看了，感慨：「真是好東西啊！」

大陸專程去看展的，竟也有5萬人之多。許多人甚至熱淚盈眶，不忍離去。

台灣去看的有多少呢？我問過一些學界的朋友，似乎很少，多數人也還停留在「故宮居然把《祭侄文稿》拿去給日本人看了」這種認知上。

而其實，這次展出的顏真卿書跡多達27件，只一件《祭侄文稿》、一件何紹基藏《麻姑仙壇記》拓本是借來的，其他都是日本人自己的收藏，件件精品。

因此，展方雖然刻意突出《祭侄文稿》，把它作為主題、獨立一間展廳、成為宣傳的IP，但觀展的人自然都能體會到這次展覽最大的亮點，並不是這一件作品，而是日本在中國書法收藏方面的實力。

首先是數量，展品多達177件，借來的不過7件，可見日本公私所藏之富，實在驚人。它本來還想展出250件呢！所以尚有餘裕，還好整以暇，同時辦著「王羲之殘影」大展。

日本這些收藏，分散各地，且鑰鎖珍祕，想看也常不得其門而入。如今忽然聚珍於一處，當然是我們外人絕大的眼福。

這幾天西安也跟日本拚場，舉辦了顏真卿名碑拓片特展。可是舉全國之力，還是本國，也只有24件，更沒原作。日本沒有的，僅《宋璟碑》和《殷夫人碑》；而《顏勤禮碑》、《多寶塔碑》、《郭氏家廟碑》幾件清搨則還是由日本回流的。可見這只能是日本展的補充或注釋罷了。

品質方面，177件展品中，顏真卿僅是其中27件而已，當然都是精品，但還沒有能列入日本國寶、重要文化財。而這次展覽的一大特色，則是日本國寶、重要文化財、歷史名跡，精銳盡出，琳瑯滿目。

這跟它的整體策展有關。因這不是我們想像的或西安辦的那樣，眼光只局限在顏真卿，甚至也不局限於書法。它，縱向地，由整個文字發展史的角度看顏真卿；橫向地，由顏真卿的影響看書法。

所以展覽的第1件展品是國寶《說文解字》木部殘卷、口部殘卷，講漢字的總體規模體系。再則是甲骨金文石鼓碑刻篆隸楷草等，一路介紹下來，用碑帖和墨跡說明字體演變和文字藝術的進程。

第2章才進入唐代，講唐代如何延續並發展了南北朝而形成書藝的繁榮期。智永、歐陽詢、褚遂良、虞世南、太宗、高宗、武則天、玄宗、唐模王羲之、孫過庭、李思訓等，一直到寫經抄卷。王羲之就有13件、歐陽詢9件，還多是宇內孤本，或稱天下第一本。

在這個大文化場景中，顏真卿才登場。他的家世、他的經歷、他的書藝、他的師友以及受他影響的書家，粲然在目。

接著是橫向地講日本對唐代書風的接受。飛鳥時代的佛經、奈良時的聖武天皇抄卷，日本史上最重要的空海、嵯峨天皇、橘逸勢三筆，小野道風、藤原佐理、藤原行成三跡，居然祕密盡出，共顯唐風。

在此之後，再導引大家看宋代以後受顏真卿影響的書風。

這樣的展覽，足以盪豁心胸是無疑的。但我們介紹它卻還想從中找到一點啟示。

我國的東西卻在日本，我們當然五味雜陳。這次故宮借出《祭侄文稿》之所以會引發偌大爭議，正與此心情有關。我的實況介紹，或許可以澄清些誤解。

而人家收藏、展示、利用我們的東西比我們自己更好，其實對我們是一種提醒或刺激，可借鑑之處甚多。《祭侄文稿》、《懷素自敘帖》、褚遂良模《蘭亭序》都在我們這裡，這種展為什麼我們就辦不出來？

更重要的，還不只是策展和博物館學層面的事，而是視野和認識。我們多只從書法看書法，沒從文字傳統看。看任何事情又都習慣「從台灣看世界」，而不能有縱與橫之大視野，或從別人、從世界的角度看自己。過去我們常譏日本有島國心態，我們現在則正以島國心態自尊自喜呢！（作者為世界漢學中心主任）

(中國時報)