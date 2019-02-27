2019年02月27日 04:11 中國時報 傅應川

九合一選舉之後，國、民兩黨皆無視於「韓流」人人渴望發財、輕政治而重經濟的全民訴求，卻迫不及待將政治議題拉上檯面，為2020年的大選暖身。2月14日吳敦義主席突然發話，表示國民黨若重新執政，將與大陸洽簽兩岸和平協議。繼之，22日蘇貞昌院長回應稱，二戰前英德簽定和平協議，導致德國攻打英國，而英國人民在邱吉爾的領導下，努力對抗終獲戰爭勝利，復聲稱要下定保護國家的決心，「只剩一支掃帚也要拚到底」。

很明顯地，吳敦義的主張係基於蔡英文執政後拒不承認「九二共識」，致使兩岸關係持續緊張升溫，並鑒於國民黨執政期間保持兩岸和平發展，確為台灣帶來安定繁榮，故在未來選前不安定的1年中，倡議兩岸和平，減少對台衝擊，是對台灣人民最有利的選擇。

然蘇貞昌則基於民進黨存在的意識形態，維持與大陸的對抗局面，並從蘇的主張中嗅到升高對立，即使引發戰爭亦在所不惜。惟其引喻倒果為因，不顧歷史事實。眾所周知，二戰起因源自德波戰爭，其爭端在於但澤一地，因波蘭尋求出海口，而在《凡爾賽條約》中將此地脫離德國管轄，為德國失土喪權之痛。由於德國是一戰的戰敗國，並不冀求即起戰爭，僅希望以威嚇手段，局部戰爭屈服波蘭而解決爭端，但須歐洲強權不出面干涉。至於英德簽定和平協議，則是另外一回事。德國雖不願擴大戰爭，而英國則受其一戰後的《十年國防準則》制約，限期內不得介入歐戰。故英德簽定和平協議，是雙方主觀意願，絕不是二戰的導因，而是強權干預的下場。

國民黨與民進黨在「和平協議」上的交鋒，仍可視為兩黨在2020年大選的前哨戰。惟選戰的結果僅是政權的得失，然而「和戰爭議」則是「國之大事、死生之地、存亡之道」。從現代的戰爭觀點而言，兩岸的軍事衝突，其結果極可能導致台灣的毀滅。果真如蘇所言，只剩掃帚也要拚到底，依權威的軍事評估，兩岸軍力相差懸殊，台灣毫無勝算。

兩岸戰端一起，就台而言將是驅使國軍弟兄進入一場毫無勝算的殺戮戰場。為政者能對得起戰士們的父老兄弟及子孫們嗎？縱使負責作戰指揮的將帥，基於指揮道德亦難忍心見此殺戮。這不是軍人怕死，而是建立在「我生則國死，我死則國生」，追求「國生」的指揮道德基礎上。這是《孫子兵法》中告誡為將者，和戰的取捨全在是否有能力戰勝。孫子曰：「戰道必勝，主曰無戰，必戰可也」。其意在若能戰勝，古之君王（現之民意）說「和」，為將者可以戰；反之，戰勝無望，縱「君」、「民」主戰，軍隊指揮官可以不戰，以避免軍隊瓦解、國家毀滅。

前國防部長俞大維臨終前召時任參謀總長劉和謙，謂戰略的精義是什麼，那就是「打得贏就打，打不贏就走」，其真意契合孫子之言。故從兵學勝道看蘇貞昌的「邱吉爾說」，你是要台灣萬劫不復嗎？

（作者為中華戰略學會常務理事）

(中國時報)