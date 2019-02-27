川普說不用擔心才讓人擔心

2019年02月27日 04:11 中國時報 陳一新

美國總統川普25日出席州長協會年會表示，他前一晚告訴大家與中方的貿易對話順利，看來中方代表團很快就會再到美國，並說「我們將舉行另一場峰會，我們會有一場『簽字峰會』，希望我們可以完成，不過我們非常、非常接近（達成協議）」。更讓人不確定的是，川普說「美、中也許會達成協議，然後就不用再擔心」，究竟何所指？

的確，川普講了不少話，但總讓人覺得語焉不詳。他說「中方代表團很快就會再到美國」是指中國國家主席習近平親自帶團，與川普在一些關鍵議題拍板定案後舉行「簽字峰會」，還是中方會再派一個代表團訪美，與美方團隊進行最後協商？

可以確定的是，大陸學者專家與官媒普遍承認美方經貿實力較強，中方的確是多做了一些讓步。不過，貿易談判是「分則兩害，合則兩利」之事。如果談判觸礁，中方固然損失慘重，影響「戰略機遇期」的進程與「中國製造2025」的計畫，另一方面，雖然美國經濟勢頭現在看起來頗為強勁，但貿易戰若持續升高，也不無可能在明年底或後年初開始走下坡。儘管川普表示他擬邀習近平到佛州海湖俱樂部會談，但北京傳出的消息是中國領導人還有點「猶豫不決」。顯然，習近平認為「合作是要有原則的」，貿易談判總是要互利互惠才好。

在第7回合談判延長賽的最後關頭，美方談判代表一直希望說服中方代表將兌現承諾的落實機制納入協議，看來這要等習近平來美國才能「拍板定案」。

「簽字峰會」只是儀式，「落實機制」才是美中貿易協議是否成功的關鍵，去年6、7月間，美國撕毀貿易協議，北京抨擊華府「出爾反爾」，美國則回敬中國「言而無信」，只有雙方簽署一個可執行與可查證的貿易協議，才有可能可長可久。

即使川習二人簽署美中貿易協議，貿易戰仍可能隨著川普明年大選的「政治需要」而捲土重來。畢竟，「簽字峰會」達成的美中貿易協議不可能涵蓋兩國所有的貿易議題，更不用說兩國在貿易上的爭端是永無止境的。

更值得觀察的是，在英國、紐西蘭、德國都考慮採購華為5G設備並與華為合作的壓力下，川普是準備放華為一馬，還是繼續對華為窮追猛打？在美中貿易談判了結後，美國會引渡與起訴華為公主孟晚舟，還是不了了之？美中簽署貿易協議後，雙方的科技戰是否也鳴金收兵，還是持續擴大，甚至燒到匯率與金融領域？

當川普說「美、中也許會達成協議，然後就不用再擔心」，真的意味他不會將中國視為「意識形態的敵人」嗎？這點還真耐人尋味！（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)