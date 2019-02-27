2019年02月27日 04:11 中國時報 謝英士、高思齊

有意參選2020總統大選的前新北市長朱立倫接受媒體專訪時表示，如果他當選總統，基於國家安全考量，當能源不足的時候，「願意重啟核四」，並強調自己有信心、有能力處理核廢問題。

另一方面，蘇貞昌院長在年後已經明確表示要貫徹「2025非核家園」。不論是好是壞，民進黨在非核路線上表現出不撓的堅持，可謂「認真的政治」。對比之下，朱立倫這席話有多認真？意志有多堅定？目前還看不出來。例如所謂能源不足是什麼意思？預設的經濟成長與能效優化背景為何？處理核廢料的方案有哪些？啟用核四又要為台灣帶來什麼未來？如果沒講清楚就是另啟能源之爭的戰端而已。「安全，安全，安全」的口號固然重要，但用2012年的思維，恐怕無法打贏2020的選戰。

台灣為能源議題爭論不休數十年，「供應無虞」早已不是唯一考量，人民要的是兼顧經濟、環境與安全的能源正義。燃燒化石燃料導致全球暖化、海洋酸化與空氣汙染，是對地球有害的發展模式，所以世界各國才呼籲要邁向低碳經濟，這是全球包括台灣需要的能源轉型，也是《巴黎協定》與眾人所期待的低碳未來。

去年底公投之後，在能源政策上多數國民做出「逐步淘汰火力發電」、「不要為非核設下2025年限」的選擇，執政黨有義務尊重這項決定，為台灣保留實現公投結果的可能選項。即便執政者不支持核能，也不應該斷送後代子孫選擇的權利。因為我們不知道把火電提升到8成以上對空氣品質以及國民健康的影響；也不知道未來國際對大量排放溫室氣體的國家會有什麼不利益；不知道氣候變遷會不會突然加速；不知道仰賴天然氣管線遍布全國的安全風險；而我們知道淘汰燃煤是國際趨勢；躁進的非核家園政策會讓我們面對進口能源、風電外商都失去議價能力。

為了貫徹「2025非核家園」目標，民進黨提出氣、煤、再生能源5：3：2的高碳配方，顯示「認真的政治」可能把台灣帶向環境、經濟高度風險的高碳經濟；但撲朔迷離的「虛無政治」，也從未向國人展現出低碳的決心。

朱立倫訪美回國後提出新創經濟、文化經濟、生活經濟三大引擎，他少講的是「低碳經濟」，才有可能為「重啟核四」這4個字找到意義。低碳轉型需要時間，例如設定為2070年，核能在這段期間要扮演什麼角色？何時才能功成身退達成《環境基本法》「非核家園」的目標？短中長期的能源配比方案又是什麼？這是在提出重啟核四後必須思考的。一個有希望的能源政策藍圖，才有可能贏得共識與選票。

（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、高思齊為研究員）

(中國時報)