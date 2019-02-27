變身匕首的黃重諺應下台

2019年02月27日 04:11 中國時報 主筆室

網路當道下，每個人彷彿有了兩張臉孔；真實世界是一面，網路上是另一面。政治人物似乎也有了兩張臉孔，公開正式發言時嚴謹規矩，上臉書時則辣度飆升。總統府發言人黃重諺的網路發言酸嗆十足，也許能博得網友注目，但就一位總統府發言人的身分而言，卻已經是不適任了。

有網友將總統府憲兵槍枝規範的畫面，移花接木為總統府不排除開槍對付反對年金改革者，黃重諺在正式發言時，譴責這是製造社會對立與仇恨的行為，這段發言嚴正合理。但隨後他在臉書怒斥，「這是畜生般的行為」，嗆辣度馬上拉高，已到了公然侮辱的程度。新北市長朱立倫認為行政院在尖峰時段關冷氣，不是最好的節能方法，黃重諺在臉書回批說，朱立倫的反射動作「有點中二」，又是一椿人身攻擊。

最新事例，高雄市長韓國瑜直播介紹在地酒吧，黃重諺在臉書上酸韓國瑜是「喝醉的土包子」，刻意侮辱人的酸言酸語，引發民意反彈，反而讓包子爆紅。對此，總統蔡英文在答覆媒體詢問時低調說，這件事情她也跟發言人溝通過，「話是他說的」，後面要怎麼處理，黃重諺會做適當處理。

時至今日，沒看到黃重諺的道歉，也沒見到任何處理，這是在縱容自己人，還是根本就把網路當成政治鬥爭工具，正式發言如耍長槍，四平八穩，匕首則專事突襲，讓敵人見血，長槍、匕首搭配天衣無縫。

網路言論向來喜歡嗆辣幹譙，但總統府發言人只要在位一天，這個公職身分就沒有暫時擱下的空間，即使是下班時間在臉書上發言，也不能逾越了公職的身分與規範。網路並沒有言論豁免權，網上的發言輕鬆活潑一些可以，想談心、秀恩愛都行，但侮辱毀謗別人絕對不可以。

侮辱輕蔑的言詞，就算是一般人，也是禮貌與教養上大大不及格的行為，無論朱立倫或是韓國瑜，其實都可以提起告訴，何況黃重諺還是堂堂的總統府發言人，領納稅人提供的薪給，以國家元首發言人之地位，藉網路口出下里巴人之言，更是不可原諒。黃重諺可以辯稱自己是在個人臉書上發言，但如果他不是總統府發言人，網友不見得會關注他的發言，就像蔡英文總統即使是在臉書上，也不可能擺脫自己的總統身分，以及其所承擔的權責一樣。

依據《公務人員行政中立法》，行政中立之原則包含國家社會之公共利益應超越黨派利益，公務人員不可介入黨派紛爭，黃重諺針對藍營主將的酸言酸語，本身就已極不適當了，若背後的原因並非只是一時情緒，而是著眼政黨鬥爭的刻意攻擊，那就形同藉公權力行政治私鬥，明顯是違背了行政中立的原則。到了這種地步，黃重諺作為一個總統府發言人，可說已經是不適格了，蔡總統的回應卻是不痛不癢，究竟是不忍處置愛將，還是有意縱容這種匕首攻勢，讓它成為選戰中一把靈活又具攻擊力，還可以擺脫法規束縛的武器？

蔡政府近來力圖在網路上攻城掠地，自從蔡總統「辣台妹」一夕爆紅後，綠營首長紛紛競當網紅。雖然開了一個新戰場，但真正的戰爭卻仍是2020的總統大選。從黨產會大炒國民黨黨產、促轉會當東廠、水利會會長改為官派乃至「拔管」用盡力氣，民進黨政府一朝權在手，便毫不遮掩地露出各種猖狂得意、吃相難看的嘴臉。黃重諺身為總統府發言人，卻敢恣意在網上對在野黨政治明星酸辣出聲，對本身應服從的公職規範視若無睹，儼然針對總統大選預行攻擊。這不只做人失敗，做公務員也是失敗的，納稅人為什麼要容忍這樣一個拿國家薪水、占據政治高位，卻公器私用行政黨惡鬥的發言人？

如果黃重諺習慣情緒性發言，那麼當然不適合當發言人，蔡總統也不應讓個性不適合的人擔任發言人。如果黃重諺的發言是高層經過謀算的選戰策略之一，即使是在網上發表也是在濫用公權力，逾越了公務人員的行為分際。黃重諺應該為屢屢失言請辭下台，而蔡總統對這種失格言行，也必須做明確的表態。

(中國時報)