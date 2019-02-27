台大應向政大道歉
中國時報
主筆室
228將屆，每年到了這個時候，蔣中正銅像就會遭殃；日前便有近十名大學生，在深夜摸黑潛入政大後山校區，鋸斷蔣中正騎馬銅像的一隻馬腳，政大隨即報警，並決定提告求償。奇特的是，帶頭毀損銅像的並非政大學生，而是一名台大研究生。
這20年來，雖然政府透過道歉、立法、補償、紀念等方式，逐漸弭平228的歷史傷痛，但近年來有關蔣中正銅像該不該拆、如何處置的問題，一直成為社會引發爭論與衝突的焦點；部分人士為了謀取政治利益，更是藉此不斷挑動歷史仇恨，以破壞所謂「威權象徵」的蔣銅像來凸顯個人理念。
破壞蔣中正銅像已不算新鮮事，但時至今日，此事恰可成為給學生、乃至給社會釐清是非的重要教育機會。首先，台灣是一個民主自由的多元社會，而以法治與相互尊重為基礎的自由，才是真民主；維護民主自由，人人有責，絕非任何自認「政治正確」的言行，便可壓制其他人的意見，凌駕整體的民主法治。
其次，政大去年即以校內公開投票的民主程序，決定保留後山的蔣銅像，如今竟遭台大學生「侵門踏戶」進入校園鬧事，打著民主旗號，公然侮蔑全校師生的民主決議，是可忍孰不可忍？
理念訴求是一回事，法治規範則是另一回事。蔣銅像屬於校園公共資產，就算要拆除或遷移都要經過民主程序才能執行，該名台大生明顯已犯毀損公物罪，政大應該依法求償；而且必須要求台大明確表態，向政大公開道歉，以正視聽。唯有如此不和稀泥，才是讓學生、社會真正懂得責任與是非的正確教育。
(中國時報)
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