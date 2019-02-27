2019年02月27日 04:11 中國時報 徐宗懋

新年開春後，2020總統大選的議題正式浮出檯面，各方人馬動作頻頻，外界也賦予總統大選相關的推測。儘管離正式確認總統候選人還有一段時間，但目前的態勢正重演去年台北市長選舉的格局，有3組候選人。其中一位仍是柯文哲，另外一位是國民黨人，第3位是蔡英文，而且令人驚訝的巧合是，蔡英文正快速「姚文智化」。

姚文智在台北市長的選舉中，得到歷屆民進黨最慘的選票數字，並不是偶然的。他面對的柯文哲跟過去的對手最大的不同之處，在於柯文哲有能力拿走一半綠營選民的票，也有能力取得一向支持綠營的年輕世代的選票。這其實是民進黨最大的警訊，也是民進黨落後於台灣社會發展的事實。民進黨不能接受柯文哲的「兩岸一家親」，可是起碼有一半的綠營選民是可以接受的，至於藍營和中間選民更不是問題。

換言之，民進黨在兩岸政策上屬於台灣的少數。這個格局就已決定了姚文智的敗局，不僅如此，姚為了鞏固基本支持力量，在國家定位上更顯激進，出言苛刻，對不同立場的人一副追殺的口吻。表面上戰鬥力十足，實際上卻把自己逼到小角落，選舉結果證明了這點。

此刻，無論從大的發展趨勢或者小的個人風格，蔡英文都越來越像姚文智。大選後，蔡英文雖然有意拉攏柯文哲，但卻反遭羞辱，因為柯文哲不會忘記當時蔡英文要求他解釋「台灣價值」時盛氣凌人的面孔，柯文哲的妻子陳佩琪在臉書上形容民進黨摧毀他人人格的手段為「凶殘」。選舉中，蔡英文放縱綠嘴醜化柯文哲的手段無所不用其極，在柯氏夫婦心中留下難解的恨意，這是柯文哲當面羞辱蔡英文的心理背景。

儘管在選後飄搖的地位中，蔡英文回穩過來，甚至靠著對大陸的強硬姿態，增加一些聲勢。但那一種作法有如打興奮劑，腎上激素提升，問題是沒有人能天天打興奮劑，社會也一樣，天天刺激神經，時間久了也會受不了，也會要求過平靜的日子。這點蔡英文顯然不理解，反而自以為得計，不斷拉高自己的姿態。蔡英文本來就很驕傲冷漠，現在更目中無人了，對對手更加的鄙視，永遠語帶不屑。其實這正是民眾最厭惡她的地方，作為國家領導人，沒有任何寬容、悲憫和仁愛，只有無窮的權力氣焰。

可以預見的是，未來一年中，蔡英文將是民主人權不離嘴，以掩飾心虛，對於美國和日本則是沒有底線的卑躬屈膝，對於大陸不假辭色，對於政治對手則採取絕對的鎮壓，其實就是跟姚文智越來越像，雖然她是此時的當政者，但在台灣政治和社會土壤中，地盤卻越來越小。換句話說，在蔡英文和柯文哲的對決中，蔡英文自己選擇站在小塊的這邊，此時，誰來代表國民黨參選已不影響蔡英文小咖的角色，因為如果國民黨派老爺們出來，藍營大部分的票會跑到柯文哲這邊，形成柯文哲空前大勝。

我相信國民黨雖然平庸，但國民黨幹部、民代、基層黨員們還不至於愚昧至此，老爺們不管怎麼自私亂搞，最終會失敗，最後不管是朱立倫，甚至是韓國瑜出馬，都只是更加確定蔡英文老三的地位。總統大選重演台北市長的格局，也算是天意吧！

(中國時報)