尊重民意 朱立倫勝過小英

2019年02月27日 04:11 中國時報 羅智強

很高興看到朱立倫支持重啟核四的主張，這表示著國民黨在2020的團結，也在蔡英文「2025非核家園」跳票之後，拆穿蔡英文的國王新衣。

馬政府時期，朱立倫的確對核安抱比較嚴格的立場。他提醒「核安不能只相信台電的片面之詞」，因為這樣的提醒有道理，經濟部也從善如流，成立第三方的「核四安檢專家監督小組」，為核四安全再做驗證。之後馬政府封存核四，並非因為安全性問題，而是福島事件後，全民對核能發電廠的疑慮一時間無法釐清。

民進黨上台至今，一方面在「減碳」壓力下，世界各國再度重視核電廠，而蔡英文的「非核減煤、不缺電、不漲電價」完全跳票，民意自然會對核電改觀，在去年的公投支持「以核養綠」。

再者，蔡英文口口聲聲「再生能源」，結果2018年的再生能源發電量還少過2016年，請問蔡英文是在挑戰台灣人民的智商嗎？連這種謊言都看不出來！

朱立倫長期主張「核安要確保，核廢料要能處理」，這跟擁核、反核並沒有關係。擁核者同樣重視核安，反核者也必須處理已經存在的核廢料。

民進黨執政最大的矛盾，就是一面說「核廢料無法處理」，一面要把「無法處理」的核廢料強迫新北、屏東接受。核廢料的最終處置機制是中央完全的責任，民進黨不知道怎麼處理，那就應該下台，讓國民黨做給大家看。

至於民進黨問「核廢料到底要放到哪裡？」這不會是問題。世界上有那麼多使用核電的國家，顯然「處理核廢料」在技術上沒有問題，而是政治上遇到阻礙。

馬政府執政時期，曾經嘗試「核廢料境外處理」的方案，但被民進黨在國會擋下。可見，並不是因為核廢料無法處理，而是因為民進黨反核，而要杯葛所有可能處理核廢料的方式。

可以預見，就算2020政黨輪替，民進黨也勢必會再度汙名化核廢料，境外處理不行，境內處理不同意，總之就是要癱瘓核廢料的所有處理方式。所以不但總統要輪替，國民黨也必須取得國會的絕對多數，才能抵抗民進黨的種種杯葛手段。

去年「以核養綠」、「減煤」公投通過後，所有政治人物都有義務落實人民的聲音，那就是延長使用核電，並且降低燃煤發電的比例。不要說朱立倫沒有轉彎，就算轉彎，那也是尊重民意、尊重公投的結果，無可厚非。

最後我要幫蔡英文上一堂國小數學課：民進黨說年金改革後，「半年省下60億」，1年大約省下120億。而根據台電網站，光是啟用核四來替代天然氣發電，每年就能夠為台灣省下300億元。核一、二、三廠延役，重啟核四，退撫基金財源無虞，這就是民進黨不敢告訴社會的大祕密！

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)