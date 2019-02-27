民進黨「新三不」，可悲！

2019年02月27日 04:11 中國時報 廖元豪

最近，民進黨政府針對兩岸和平協議，以及台灣人民至對岸參與一國兩制協商討論，屢屢批判、警告，甚至放話要修法讓這些安排統統破局。面對兩岸局勢的變遷，他們自己不肯與中共對話，也不准別人去協商，甚至連可能的非官方討論都要設法阻絕。看來他們真是蔣經國當年「三不」政策（不接觸、不談判、不妥協）的繼承人。

以「兩岸和平協議」而言，時機是否成熟，內容要如何進行，本來就八字還沒一撇。但陸委會卻拋出「簽訂兩岸和平協議應經公投」的怪論，甚至還要加上更困難的條件：協商前先經立法院2/3同意，協商後還要立法院3/4出席、3/4同意，才能交付公投。如果真的修出這樣的法律，那除非換黨執政再修法，否則和平協議不可能產生。

然而，這種比照修憲、變更領土的程序，唯一的功能似乎就是：將來民進黨若失去行政權，但還能掌握立法院，那就能阻擋新的執政黨簽訂兩岸和平協議。

真不知兩岸和平協議到底招誰惹誰，在還沒出生就被民進黨封鎖起來。請問，兩岸要簽訂「和平協議」如此困難，那難道要簽訂不和平的「武力交戰協議」，或是「統一協議」反而比較容易嗎？憑什麼在和平協議連個草案或構想都還沒個影兒的時候，先設下這種絕無可能通過的門檻？更怪的是，當年民進黨一直主張要突破鳥籠公投，最近卻因為公投大敗開始批評公投是民粹不理性。如今又倡議這種超高門檻的公投來把關，到底你們要什麼？

此外，政府對新黨主席郁慕明欲至大陸，參加一國兩制台灣方案協商活動，予以警告，或是提醒別觸犯《兩岸人民關係條例》第33條「禁止與中共黨務或機關政治合作」的規定。但後來甚至一般性地宣稱，台灣人在對岸「參加座談會或研討會」，陸委會也會視個案狀況來判定是否違法。這一來豈不人心惶惶？誰知道一心打壓兩岸交流的陸委會，會用什麼標準來判定「研討會」或「座談會」是「政治性合作」？

重點是，兩岸將來的政治發展，難道不該由民間各種單位先行摸索對話，進行研究，來找出新的方向嗎？為什麼只能由拒絕對話的陸委會閉門造車？蔡總統不是說，兩岸的對話與發展不應該預設前提嗎？那政府為何要以如此不友善的態度來恐嚇，使非官方的研究與討論都受到「寒蟬效應」的壓力呢？

蔣經國的三不政策，在他逝世前1年宣布開放探親之後正式打破，如今民進黨政府卻要撿回那出於恐懼、無自信，又絕對做不到的「三不」，阻擋兩岸的交流與發展。說來也真是可悲。（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)