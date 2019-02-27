2019年02月27日 04:11 中國時報 崔慈悌

九合一選舉民進黨大敗，讓蔡英文成為綠營眾矢之的，不僅黨內最大派系新潮流忙著切割，獨派更是擺明要小英自我了斷，四大老甚至登報點名要小英直接棄選2020。

但就如蔡英文所說「任何總統，都希望有足夠時間把想做的事做完」，說白話一點，就是當總統的都想要連任，為了求連任，蔡也嘗試各種方法尋求「最有效的解藥」。

剛開始，蔡英文認為與各方和解才是解藥，去年敗選卸下民進黨主席時，還聲明會與新當選的六都首長見面談合作，當然也包括高雄市長韓國瑜，不料一場 「蔡柯會」只看到小英熱臉去貼柯P的冷屁股，被綠營支持者罵翻，之後見了同黨的桃園市長鄭文燦，就不了了之。

今年元旦蔡英文回擊對岸領導人習近平而爆紅，網路聲量高漲，也讓蔡英文找到了新的解藥，決定一改之前「大和解」的佛系手法，改採「正面攻擊」的酸辣手腕。

去年底蔡英文才謙卑地表示，將拜訪談中央與地方合作的韓國瑜。韓因為快速崛起，首當其衝被列為「頭號敵人」，蔡用在習近平的手法也被用在韓身上。

韓國瑜選前喊出「貨出得去，人進得來」，蔡在臉書轉貼去年農產品外銷破紀錄的資料，酸韓「好成績不是靠口號」；韓國瑜批評蔡英文的兩岸政策，不知道要把中華民國帶往哪裡，小英反酸「以為多了好幾位陸委會主委」。

總統府3位發言人更是炮火齊轟，張惇涵先酸韓國瑜「說過練習了龜息大法，可以上山打老虎」，應該趕快專心回歸市政；韓在酒吧開直播，林鶴明先批「酒後直播一定不是好點子」；黃重諺更是酸度破表，一句「土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子」，讓近來全台包子生意大好。

行政院長蘇貞昌也助陣酸韓「酒喝多了」滿嘴胡說，要韓「別給禿子漏氣」。不料酸言酸語不但沒有進一步拉抬蔡英文的聲勢，反而助漲「韓流」。

根據美麗島電子報日前公布的民調，2020年柯文哲若參選，不論藍營是派出朱立倫還是韓國瑜對陣，蔡英文的支持度都是墊底，其他媒體民調也大同小異。

顯然這樣的手法「招式已老」，儘管支持者「看了很爽」，但對多數的中間選民來說，身為總統卻淪為網路酸民「不辦正事卻耍嘴炮」，讓人難以接受，被酸的韓國瑜已「愈打愈大尾」，反倒是小英，要想贏回民心恐怕得找出新的解藥了。

(中國時報)