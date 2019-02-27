沖冷水踢胸口 惡媳虐死公公
戚姓媳婦將公公拉進浴室沖冷水。（士林地檢署提供）
老人遭受虐待統計
如此驚世媳婦！37歲戚姓女子不顧97歲杭姓公公年邁且為丈夫養父，竟因公公不願午睡而情緒失控，動手將對方拉進浴室沖冷水，甚至腳踏公公胸口凌虐致死，檢方相驗遺體發現老翁全身多處瘀傷，不像自摔跌倒，懷疑遭他殺，昨依家暴傷害致死罪將戚女起訴，並以其犯後態度不良，請求法院從重量刑。
看護求情 勒令閉嘴
檢方查出，戚姓媳婦去年12月20日在士林福國路住處，指示外勞協助杭姓公公回房午睡遭拒，遂將公公強拉進浴室以冷水沖洗，過程中與公公激烈拉扯推擠，導致對方跌倒撞到地磚、馬桶，甚至腳踏公公胸口壓制，外籍看護多次替老翁向戚女求情，但仍無法消退戚女憤怒。
隔天，戚女丈夫上班後，她再度不滿公公不聽指示如廁，於是將公公強拉至浴室，命令看護到房內以冷水沖洗，並將冰凍肉品放置公公身上等方式凌虐，還將公公關在浴室，看護多次步出房間勸阻戚女，竟被命令「閉嘴，這是我的事情，你別管」，直到下午5時許，看護被戚女指示進入浴室為老翁換衣服，才驚見老翁身體已冰冷，戚女這才報警救護。
法醫報告 揭露他殺
戚女供稱，老翁有暴力傾向，看護曾遭老翁毆打成傷送醫。但看護表示老翁年紀大，有時叫他吃飯、洗澡，對方不願意，確實會伸手推她，但沒什麼力氣根本不痛，而老翁平常沒有瘀青等傷痕，案發前，老翁在浴室有劇烈的撞聲及喊叫聲。
警方訊問看護時，戚女多次接近看護，企圖刺探內容並干擾訊問，法醫解剖報告也指老翁生前遭毆打，應為「他殺」。
檢方認定，老翁因遭媳婦強拉進廁所，過程中反抗而爆發拉扯、推擠因而跌倒受傷，傷勢多集中在四肢，最後因肋骨骨折、心臟壓力性刺激而造成呼吸衰竭死亡。
態度不佳 檢求重刑
檢方以戚女犯後未即時坦承犯行，不僅刺探、干擾看護製作筆錄，還推稱是看護毆打公公，並向丈夫、員警、檢察官說謊，犯後態度不佳，求處重刑。
(中國時報)
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