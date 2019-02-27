病人照顧老人 衝突釀悲劇

2019年02月27日 04:11 中國時報 陳鴻偉 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

戚姓婦人凌虐公公致死，手法讓人匪夷所思，親友透露，戚女精神狀況不佳，1年前開始停藥、停診，狀況變得很不穩定，戚的丈夫因忙於工作無暇照料，長期累積的壓抑可能就此爆發，台北市社會局呼籲家庭成員面對照顧壓力時，要懂得對外求救。

據了解，戚的先生是研發人工語音的高階主管，但工作繁忙經常要出差數天，戚女沒有工作，但在讀研究所，兩人沒有子女，與公公、印尼籍女看護1家4口，1年多前才租下福國路公寓入住。

戚女狀況好時，可以正常上課、與朋友聚會，外人看不出異狀，而公公也都交由看護照顧，但狀況不佳時，就躲在家裡，看什麼都不順眼。親友透露，戚女原本按時就診吃藥，但1年多前就停藥，因情緒沒有太大起伏，還以為病情已有控制，所以沒有特別注意。

鄰居則說，他們搬來才1年多，與戚女互動不多，戚的先生忙工作，有時出差很多天都沒回家，老先生因行動不便幾乎不曾下來，偶爾會看到兩夫妻分別外出，舉止並無特別，也沒聽過有什麼爭吵或引人注目的地方，對此事相當驚訝。

鄰居說，案發後，警察到現場採證，戚女一看到鄰居就很緊張表示：「不要跟房東講這些事…」、「不然我們又要搬家了！」

北市家庭暴力暨性侵害防治中心表示，很多老人保護案件不見得個案家庭屬於經濟弱勢，主因仍來自不喜歡將生病或需要照顧的長輩「送出去」，所以多由自家人照顧，問題是未受訓的照顧者與被照顧者常有衝突，「家庭成員應該改變思維，願意對外呼救」。

社會局長陳雪慧進一步說，照顧者有需求可撥打1966長照專線，由照管員評估後，提供喘息服務，將被照顧者暫時送到機構，或安排照服員到府服務，盼能降低更多照顧者的壓力。

(中國時報)