廚餘桶驚見女嬰屍 警追狠心媽
一具女嬰屍體遭當成廚餘丟棄在回收桶內，新北市一家環保公司員工昨在處理廚餘時，赫然發現該具仍附有胎盤臍帶的屍體，警方研判女嬰足月剛出生，至於是生前死亡還是之後，將解剖釐清，目前根據回收車司機供詞，鎖定北市大同區某連棟公寓清查，追查狠心母親的真實身分。
警方調查，該公司清潔車前晚7時許至隔天清晨5時許，行經北市中山區、大同區、大安區，沿途收取逾百個社區大樓及餐廳、公司行號的垃圾、廚餘，垃圾直接載往焚化爐回收，廚餘及回收物則統一載回新店回收廠進一步處理。
23歲莊姓員工昨天準備細分廚餘，將一袋袋廚餘從廚餘桶內拿出，豈料，劃開其中一袋黑色塑膠袋時，竟掉落下女嬰屍體，他嚇得報警處理。
警方研判女嬰死亡不久，全身無明顯外傷、四肢健全、胎盤臍帶完整，臍帶約20至30公分長，未有屍斑，塑膠袋內沒有任何衣物或其他物品。
54歲余姓司機向警方表示，在北市大同區某連棟公寓，當時收垃圾時感覺非常奇怪，以往都放置整齊，但當時非常凌亂，全都混雜在一起。
他說，為怕耽誤收垃圾行程，才將所有垃圾、廚餘都放上車，當時有發現一袋黑色塑膠袋，摸了一下軟軟的，還以為是民眾吃剩下的「全雞」，順手放入一旁的廚餘桶。
由於余姓司機供稱，「不太清楚確定的回收位置！」警方也帶著余姓司機重返清運路線，沿途一一確認，並調閱監視器追查狠心媽媽的下落。
(中國時報)
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