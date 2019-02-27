中科院火箭機密 上校忘在YouBike

2019年02月27日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

太誇張！中科院一名軍職上校主管，去年12月20日至國防部開會後，在國防部門口騎YouBike到捷運站搭車，竟將機密的火箭研發計畫「麒麟專案」文件遺忘在YouBike籃子內，幸好下一位騎車的人是位憲兵士官，發現籃中有機密文件，立即帶回，並向國防部保防單位報告，才不致讓機密文件遺失外流。

中科院表示，中科院所屬涉及違反保密規定者，皆會依中科院保密違失處理標準議處，追究當事人及相關各級人員責任，嚴重者加重處分，並調離主管職務。

據了解，該名上校已不准接觸機密文件，並調離主管職務，並建議記兩小過懲處，但尚未獲核定。中科院已轉型為行政法人，不再任用軍人，原任職的軍官，仍為軍人身分。

據了解，麒麟專案係太空低軌道的運載火箭研發案，預算編列12億4000萬餘元，分5個年度，研製將50至200公斤重的微衛星，推送到距離地面500公里高度太空低軌道的火箭推進載具，為國家太空中心發展第二期太空科技計畫，發射台灣製造的小型衛星作準備。

(中國時報)