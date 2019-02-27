蘇建和仍免賠 吳銘漢大哥失望
28年前汐止吳銘漢夫妻命案，死者家屬主張凶手並非只有遭判死槍決的王文孝，同時對獲判無罪定讞的蘇建和等人提起民事求償；高院佐以李昌鈺博士的鑑定結果，昨維持一審結果，判決王文孝母親須代為賠償831萬多元、蘇建和等3人免賠。
吳銘漢的大哥吳唐接，一直以來都照顧著吳銘漢夫婦生病的兒子吳東諺，他聆判後，語重心長地說，「非常遺憾」、「當然失望」，將和律師研究是否上訴。
高院指出，刑事再審時曾委託李昌鈺博士進行鑑定，依鑑定結論被害人共受79處刀傷，但並非砍殺79次，也許1刀多傷，現場發現3枚血指紋都是王文孝所有，沒有其他3名嫌犯指紋、掌紋及毛髮微物發現，本件極可能為王文孝一人所為。
高院認為，李昌鈺博士所具鑑識專業能力已獲國際肯定，該鑑定報告堪可憑採，因此僅王文孝母親須賠償。
(中國時報)
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