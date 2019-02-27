全裸家政婦降價 客戶狂增2成
中國時報
鄭薇心／台北報導
數個月前，一家居家清潔公司大舉招募「裸體家政婦」，《周刊王》調查，近日該公司收費價碼通通對半砍，「全身裸體」從1小時2500元，降為1200元，果然農曆除夕前的半個月，大掃除的客戶便多了2成！《周刊王》直擊「裸體家政婦」打掃賣騷過程。
59歲雲林縣六連霸議員李建昇，外遇小他17歲的美豔議會助理江宜錚，兩人偷偷交往13年，一度將研究室當成愛巢同居。2年多前，李妻因病驟逝，江宜錚疑不滿遲遲未被扶正而想不開，雖保住一命，智商卻只剩59，目前住在精神病房。
江宜錚親友透露，事發後，江宜錚保險箱內的財物不翼而飛，兩人愛巢的大批合照也消失，甚至連住處監視器影像都被消除，看似李建昇有意切割。對此，《周刊王》多次致電李建昇手機留言、懇請服務處代為聯絡，至截稿前未獲回應。
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(中國時報)
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