全裸家政婦降價 客戶狂增2成

2019年02月27日 04:11 中國時報 鄭薇心／台北報導

數個月前，一家居家清潔公司大舉招募「裸體家政婦」，《周刊王》調查，近日該公司收費價碼通通對半砍，「全身裸體」從1小時2500元，降為1200元，果然農曆除夕前的半個月，大掃除的客戶便多了2成！《周刊王》直擊「裸體家政婦」打掃賣騷過程。

59歲雲林縣六連霸議員李建昇，外遇小他17歲的美豔議會助理江宜錚，兩人偷偷交往13年，一度將研究室當成愛巢同居。2年多前，李妻因病驟逝，江宜錚疑不滿遲遲未被扶正而想不開，雖保住一命，智商卻只剩59，目前住在精神病房。

江宜錚親友透露，事發後，江宜錚保險箱內的財物不翼而飛，兩人愛巢的大批合照也消失，甚至連住處監視器影像都被消除，看似李建昇有意切割。對此，《周刊王》多次致電李建昇手機留言、懇請服務處代為聯絡，至截稿前未獲回應。

《時報周刊》報導，「創作精靈」白安前陣子在紐約街頭開唱時，竟有街友被她空靈又療癒的歌聲征服，當場掏錢打賞！《周刊王》本期附贈「任性甜心」劉子瑜跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)