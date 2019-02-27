蔡詩芸喜歡的 王陽明：全包起來

2019年02月27日 04:11 中國時報 李承陽 報導

王陽明（左）跟老婆蔡詩芸時常在社群網站上放閃。（取材自臉書）

王陽明和蔡詩芸堪稱演藝圈最閃夫妻檔，今年過年兩人除了一起回澳洲，還跑去菲律賓度假，他們都喜歡潛水同時致力於海龜保育，光去年就拯救了4000多顆海龜蛋，雖然夫妻倆復育海龜神速，但做人進度卻是零，26日王陽明出席活動，談及生子進度依舊是「順其自然」。

前陣子兩人歡喜度過結婚3周年紀念，王陽明還特別送跑車給蔡詩芸，由於今年情人節他去紐約出席精品時尚周，老婆也在忙唱片新作品的工作，無法慶祝，不過王透露會參與老婆的新專輯，實際上怎麼合作則先暫時賣個關子。

想拍喜劇沒偶包

4月又迎來蔡詩芸生日，寵妻無極限的王陽明說：「老婆喜歡的，就全部包起來！」其實兩人私底下品味接近，手表互戴、跑車互開，「且老婆喜歡穿男生的衣服，所以結論就是變成我可以盡量買自己喜歡的衣服。」可說是一人送禮兩人享受。

王陽明年後新工作計畫是準備拍電視劇，至於電影部分，他曾在《角頭》中演出，被問如果有機會拍續集《角頭3》意願如何？他表示如果製作團隊找他會樂意回歸，但目前沒有收到通知。

演過反派、富家公子哥的王陽明，接下來想挑戰拍喜劇，完全不擔心男神的形象被破壞掉，大笑說：「因為我知道我還是很帥，要對自己有自信，而且我沒有偶包這件事。」

(中國時報)