林進幫琳妲抓包劈腿男
網紅「飛醺卑鄙」林進、「反骨甜心」凡凡和琳妲26日一起為《恭喜八婆》電影造勢，3人一展八婆本性，聊天百無禁忌。凡凡大膽掀衣自曝肚子上長痘痘，琳妲出猛招講黃色笑話，她們透露結為好友的原因，凡凡曾想找林進加入反骨男孩，林進則意外幫琳妲抓包男友在外捻花惹草，從此變成好姊妹，還一起赴泰國進行超大膽旅行。
林進表示曾和一位男性好友出國旅遊，發現對方超級不甘寂寞，「他大展男人本色一直把妹。」回台之後和琳妲聊起此事，才知琳妲正在和對方交往，沒想到琳妲還拚命幫對方說話，林進表示不捨女方被糟蹋，也未料男性友人竟是劈腿男，內心超級受傷。
3人去年赴泰國旅遊，昨分享各種適合八婆的泰國「大尺度」行程，在彩虹街遇到許多猛男邀上床，不過林進害羞說：「大家很騷的時候，我就是嚇到的那個。」他們還觀賞許多「特別秀」，甚至因為反應太嗨，讓人妖願意免費讓他們摸奶。
3人在網路擁有高人氣，儘管林進因韓國瑜惹議，被問是否願意代言高雄觀光，3人都搶著說好，林進尤其願意和沈玉琳合作，表示未來想朝綜藝發展。《恭喜八婆》今在台上映。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。