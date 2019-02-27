林進幫琳妲抓包劈腿男

2019年02月27日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

網紅「飛醺卑鄙」林進、「反骨甜心」凡凡和琳妲26日一起為《恭喜八婆》電影造勢，3人一展八婆本性，聊天百無禁忌。凡凡大膽掀衣自曝肚子上長痘痘，琳妲出猛招講黃色笑話，她們透露結為好友的原因，凡凡曾想找林進加入反骨男孩，林進則意外幫琳妲抓包男友在外捻花惹草，從此變成好姊妹，還一起赴泰國進行超大膽旅行。

林進表示曾和一位男性好友出國旅遊，發現對方超級不甘寂寞，「他大展男人本色一直把妹。」回台之後和琳妲聊起此事，才知琳妲正在和對方交往，沒想到琳妲還拚命幫對方說話，林進表示不捨女方被糟蹋，也未料男性友人竟是劈腿男，內心超級受傷。

3人去年赴泰國旅遊，昨分享各種適合八婆的泰國「大尺度」行程，在彩虹街遇到許多猛男邀上床，不過林進害羞說：「大家很騷的時候，我就是嚇到的那個。」他們還觀賞許多「特別秀」，甚至因為反應太嗨，讓人妖願意免費讓他們摸奶。

3人在網路擁有高人氣，儘管林進因韓國瑜惹議，被問是否願意代言高雄觀光，3人都搶著說好，林進尤其願意和沈玉琳合作，表示未來想朝綜藝發展。《恭喜八婆》今在台上映。

(中國時報)