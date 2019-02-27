錢安琪零下低溫下湖撈魚

2019年02月27日 04:11 中國時報 報導林淑娟

64歲的資深藝人方芳最近收了女徒弟！她擔任總製片人的飲食文化節目《儒林芳味》，除了請來安徽衛視一姊周群擔任主持人，她的18歲孫女謝靜汶也擔任外景主持人，節目中另一個外型亮眼的女外景主持人是來自台灣、21歲的錢安琪，方芳表示，錢安琪是她晚年新收的女徒弟，「我在她身上看到了努力和潛力」。

錢安琪是實踐大學國際貿易系大三學生，拍過保養品等廣告，對演戲、主持很有興趣，去年還參加北京電影學院來台辦的12天魔鬼訓練營表演課程。因為媽媽與方芳是多年舊識，因此把她的演藝工作交給方芳打理。

錢安琪在安徽最冷的寒冬上山下海出外景，她說，因為師父方芳希望她能先體會演藝工作的辛苦，真正錄外景後她才發現自己比想像中能吃苦，為了呈現節目中的各類食材，曾經去抓鴨、撈魚，尤其在氣溫零下時還下湖去撈魚，「當時湖面還有著小碎冰，手一伸進去，都凍僵了」，但她沒被嚇到，反而樂在其中覺得挺好玩的。

她說，自己可以成為方芳的徒弟覺得很榮幸，方芳也會跟她分享一些以前演戲、主持的種種樂趣，並教導她入行的基本應對進退。

(中國時報)