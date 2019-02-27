楊謹華誇尪顧家Superman
中國時報
報導林淑娟
台視、八大偶像劇《我是顧家男》26日舉辦首映會，女主角楊謹華拍完這部戲就與老公Ben登記結婚，她甜誇老公不僅是「顧家男」，也重視工作，「他是Superman！」還沉浸在新婚生活的她表示：「結婚不是要找100分的完美另一半，是剛剛好適合自己的那個人。能遇到對的人，是滿感恩的事。我和Ben是在對的時間、遇到對的彼此。」
被問起成為人妻後心境上的轉變，楊謹華說，有一天她一個人在家做事時，突然想到：「哇！這個人真的是我要手牽手、走一輩子的人耶！才覺得原來這就是真的結婚，有人互相扶持，有了很好的寄託、依靠和安定感。」
成為人妻也沒有影響她拍戲尺度，她表示，如果是偶像劇的「基本款」親密戲不會特別報備，除非是床戲或更深入一點的程度就會稍微跟老公提一下。之前兩人曾一起在家看電視，剛好看到她的吻戲，她就有「抖」一下，之後還故意裝沒事以「哈哈哈，你看」輕鬆帶過。
搶先曝光的12分鐘片花中，楊謹華穿著清涼睡衣跳上黃健瑋身上，兩人有狂熱接吻和親密戲，她說老公非常信任她，她拍攝親密戲前也會做足防護措施。
喝熱水被虧老人
男主角黃健瑋人在國外拍戲缺席，楊謹華說，黃健瑋不在，變得有點安靜，平常她和黃、謝佳見三人很愛講話聊天。三人還被虧是「老人組」，因為不管天氣再熱都不會喝冰水，還會諄諄告誡年輕人：「熱的時候喝冰的反而會愈熱！喝熱的真的不會比較熱。」
(中國時報)
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