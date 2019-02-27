茄子蛋激膚 登SXSW南方音樂節
文化部影視及流行音樂產業局為積極將台灣藝人團體推至國際舞台，今年3月將再次率團赴美參加「2019年美國德州奧斯汀南方國際音樂節」（簡稱SXSW南方音樂節），今年由茄子蛋、邱比、大象體操、電子樂團激膚、以及新生代樂團「I mean US」與樂團「The Fur.」等6組藝人組成參演團。
茄子蛋去年以首張專輯《卡通人物》拿下金曲獎最佳台語專輯及新人獎，他們的台語歌〈浪子回頭〉、〈浪流連〉也成為夯曲。首次造訪美國，茄子蛋難掩興奮心情：「大家都很期待親身感受當地的文化，特別是音樂部分，也很期待在SXSW的舞台演出！」他們不擔心語言不通，「歌曲分成兩種語言，『詞』跟『曲』，雖然國外樂迷可能聽不懂我們在唱什麼『詞』，但相信『曲』的部分一定可以傳達出去！」展示音樂無國界的理念。
激膚樂團將唱新歌
激膚樂團過去曾到加拿大演出，卻從未踏入美國，因此這次抱持著朝聖的心情前往美國，他們目前正在錄製新專輯，屆時預計會獻唱未曝光過的新歌。
SXSW南方音樂節自1987年在奧斯汀創立後，20年來已成為全球指標性的音樂盛會，也會舉辦大型商業展，涵蓋互動科技、電影、投資、文創等內容，每年觀展人數超過10萬以上，被列為每年不容錯過的重點音樂節之一。
此次參演的6組藝人將於3月13日進行「台灣之夜」演出，並將結合科技與音樂互動，提升演出視覺效果；今年亦以跨產業策略聯盟方式，與經濟部中小企業處聯合設置「台灣館」展攤，共同展示台灣科技商品及宣傳台灣流行音樂，在台北燈節現身的巨型氣球人「豆腐」屆時將坐鎮台灣館擔任迎賓大使。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。