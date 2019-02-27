茄子蛋激膚 登SXSW南方音樂節

2019年02月27日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

文化部影視及流行音樂產業局為積極將台灣藝人團體推至國際舞台，今年3月將再次率團赴美參加「2019年美國德州奧斯汀南方國際音樂節」（簡稱SXSW南方音樂節），今年由茄子蛋、邱比、大象體操、電子樂團激膚、以及新生代樂團「I mean US」與樂團「The Fur.」等6組藝人組成參演團。

茄子蛋去年以首張專輯《卡通人物》拿下金曲獎最佳台語專輯及新人獎，他們的台語歌〈浪子回頭〉、〈浪流連〉也成為夯曲。首次造訪美國，茄子蛋難掩興奮心情：「大家都很期待親身感受當地的文化，特別是音樂部分，也很期待在SXSW的舞台演出！」他們不擔心語言不通，「歌曲分成兩種語言，『詞』跟『曲』，雖然國外樂迷可能聽不懂我們在唱什麼『詞』，但相信『曲』的部分一定可以傳達出去！」展示音樂無國界的理念。

激膚樂團將唱新歌

激膚樂團過去曾到加拿大演出，卻從未踏入美國，因此這次抱持著朝聖的心情前往美國，他們目前正在錄製新專輯，屆時預計會獻唱未曝光過的新歌。

SXSW南方音樂節自1987年在奧斯汀創立後，20年來已成為全球指標性的音樂盛會，也會舉辦大型商業展，涵蓋互動科技、電影、投資、文創等內容，每年觀展人數超過10萬以上，被列為每年不容錯過的重點音樂節之一。

此次參演的6組藝人將於3月13日進行「台灣之夜」演出，並將結合科技與音樂互動，提升演出視覺效果；今年亦以跨產業策略聯盟方式，與經濟部中小企業處聯合設置「台灣館」展攤，共同展示台灣科技商品及宣傳台灣流行音樂，在台北燈節現身的巨型氣球人「豆腐」屆時將坐鎮台灣館擔任迎賓大使。

(中國時報)