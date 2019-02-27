泰神童Gail唱〈心花開〉

2019年02月27日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

來自泰國的Gail Sophicha（蓋兒蘇菲佳），因在台參加選秀節目《聲林之王》而成為人氣冠軍選手，26日宣布簽進量子娛樂，李千那擔任嘉賓出席力挺。李千那表示，爸爸比她更早看到Gail演唱她的歌曲〈心花開〉，她因此還被爸爸虧：「Gail唱得比妳好聽。」讓她相當尷尬。

13歲的Gail去年在《聲林》節目選唱李千那的〈心花開〉，展現驚人語言天分，表現也獲評審蕭敬騰讚賞，當時她花7天練好這首歌，舞蹈部分則是到台灣才與選手一起練習。李千那昨說，爸爸很嚴格，「所以我知道獲得他認可，就是他真的覺得很不錯。Gail比我女兒小2歲，看到她就會想到我女兒，女兒現在剛好也學鋼琴，希望可以跟Gail學習、看齊。」

Gail在6歲時參加《泰國達人秀》選秀節目，以最年輕選手拿下亞軍，因嗓音甜美，形象清新可愛，受封為「音樂奇才」、「音樂神童」。Gail的媽媽昨陪同到場，希望女兒多唱中文歌，把中文學好。媽媽也爆料，Gail私下在家很頑皮，沒有大家看到得那麼安靜，她會跟弟弟吵架、打架。

(中國時報)