林宥嘉放封溜滑板慘摔跤

2019年02月27日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

林宥嘉日前與大陸歌手蔡徐坤合作推出〈沒有意外〉，一上架獲好評。他去年底在台北小巨蛋舉辦「idol世界巡迴演唱會」結束後專心陪老婆丁文琪、兒子「酷比」，過年放2周假期，幾乎足不出戶忙帶小孩，只有出門幫老婆買菜，他當時一時興起溜滑板出門，自認滑板技巧還不錯，一時技癢想要秀一下跳躍特技竟不慎跌狗吃屎，他直呼：「好險，差點就被路人認出我是誰，太丟臉了！」

今年過年是他當爸的第1個年節，他帶老婆、兒子跟長輩拜年，笑說：「因為結婚生子了，這是我第1次連1個紅包都沒拿到的新年，長輩們的紅包全都給酷比。」

林宥嘉「idol世界巡迴演唱會」將於4月起跑，將唱到成都、北京、上海、香港等城市。而日前外傳林宥嘉將會擔任高雄觀光代言人及在高雄巨蛋開唱，他所屬華研國際音樂表示：「是有人來洽談，但目前都正在討論中。」

(中國時報)