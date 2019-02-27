蔡詩萍林書煒河津櫻前曬愛

2019年02月27日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

擔任POP Radio台長的林書煒，日前和HitFM台長的老公蔡詩萍領軍員工到東京員工旅遊，兩人未帶女兒同行，再加上員工對東京都很熟，除了吃春酒之外的時間，幾乎都是各自分頭去玩，夫妻倆賺到暌違2年甜蜜約會，還當場在街頭上演「東京愛情故事」。

林書煒笑說，日劇《東京愛情故事》是她高中時最愛的劇，也是當年陪著蔡詩萍走出失戀的劇，來到已經再熟悉不過的東京，浪漫的蔡詩萍馬上找出劇照，還在臉書「連載」好幾篇小說，獲得不少網友的回饋。

結婚16年感情甜蜜

兩人本來沒有期望會遇到櫻花盛開，但他們抵達三浦海岸時，發現當地的河津櫻已經開了七八成，成了這次旅行的意外驚喜；他們也去品嘗了米其林星級餐廳L‘Osier、Narisawa，在餐廳還遇見楊千嬅老公丁子高。問她餐後是否還有再去哪裡約會，她害羞笑說：「吃完就搭電車直接回飯店了啦！」

蔡詩萍和林書煒結婚16年，感情甜蜜，林書煒認為「角色扮演」在增進夫妻感情上相當重要，且兩人旅行期間也會約定，除了打電話給女兒，其他時候都不能討論家裡的瑣事，今年他們也計畫暑假期間再衝秘魯、阿根廷或墨西哥等地旅遊。

(中國時報)