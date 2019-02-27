賈靜雯演酗酒媽 喝了再上

2019年02月27日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

溫昇豪（左）和賈靜雯飾演夫妻，2人劇中面臨喪子後有許多衝突戲演出。

公視、CATCHPLAY及HBO Asia將推出電視劇《我們與惡的距離》，近日曝光幕後花絮「家庭篇」，揭露劇中被害者家屬賈靜雯、溫昇豪及加害者家屬檢場、謝瓊煖，2個家庭面對失去家人、自我療癒的痛苦心聲。賈靜雯飾演的宋喬安失去兒子後，靠埋首工作及酒精麻痺自己，「角色沒辦法面對自己，沒辦法面對獨處時光，那是非常痛苦的事。」

為了演活酗酒母親，賈靜雯在拍攝現場真的喝酒入戲，「演員是很迷人工作，當聽到導演喊Action就像開關一樣，讓自己從溫暖的賈靜雯，瞬間切換變成冷漠的宋喬安。」她與溫昇豪第一次演夫妻，她讚賞溫是聰明演員，2人在片場很有話聊，「一開始拍家庭戲，夫妻關係很壓抑，還好那時我們不算太熟，之後發現不能聊太多，因為他太好笑了。」

大陣仗調度250群演

兩人愈演愈有默契，賈靜雯說：「對戲時，他很願意幫我下一句台詞接點，讓對手演員的演出可以更飽滿。」溫昇豪表示：「這是一部很沉重的戲，但也是一部很貼近人生的戲，每個人都有可能遇到這樣的事，如果能換位思考，會看到事情的不同面向。」檢場、謝瓊煖則詮釋殺人凶手的父母，有場替凶手兒子下跪道歉戲，劇組出動大型吊臂攝影機、SNG車，更調度250名群眾演員，一度讓民眾信以為真。

飲酒過量有害健康

(中國時報)