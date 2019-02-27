賈靜雯演酗酒媽 喝了再上
溫昇豪（左）和賈靜雯飾演夫妻，2人劇中面臨喪子後有許多衝突戲演出。
公視、CATCHPLAY及HBO Asia將推出電視劇《我們與惡的距離》，近日曝光幕後花絮「家庭篇」，揭露劇中被害者家屬賈靜雯、溫昇豪及加害者家屬檢場、謝瓊煖，2個家庭面對失去家人、自我療癒的痛苦心聲。賈靜雯飾演的宋喬安失去兒子後，靠埋首工作及酒精麻痺自己，「角色沒辦法面對自己，沒辦法面對獨處時光，那是非常痛苦的事。」
為了演活酗酒母親，賈靜雯在拍攝現場真的喝酒入戲，「演員是很迷人工作，當聽到導演喊Action就像開關一樣，讓自己從溫暖的賈靜雯，瞬間切換變成冷漠的宋喬安。」她與溫昇豪第一次演夫妻，她讚賞溫是聰明演員，2人在片場很有話聊，「一開始拍家庭戲，夫妻關係很壓抑，還好那時我們不算太熟，之後發現不能聊太多，因為他太好笑了。」
大陣仗調度250群演
兩人愈演愈有默契，賈靜雯說：「對戲時，他很願意幫我下一句台詞接點，讓對手演員的演出可以更飽滿。」溫昇豪表示：「這是一部很沉重的戲，但也是一部很貼近人生的戲，每個人都有可能遇到這樣的事，如果能換位思考，會看到事情的不同面向。」檢場、謝瓊煖則詮釋殺人凶手的父母，有場替凶手兒子下跪道歉戲，劇組出動大型吊臂攝影機、SNG車，更調度250名群眾演員，一度讓民眾信以為真。
飲酒過量有害健康
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。