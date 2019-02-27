許富凱演電視劇撂台語頻NG
許富凱為了台語專輯特地赴日本拍攝宣傳照。
許富凱去年年底發行台語專輯《我毋是你想的遐爾快樂》，頗受好評，據悉他從小年夜一路忙到元宵節後，粗估接至少8場商演活動邀約，吸金6位數字。他表示在過年期間不慎得重感冒，仍特地抽空帶媽媽、阿姨一行人去南投放鬆，入住知名的秋山居是當地風景優美祕境Villa，住一晚要價約2萬元起跳，他分享媽媽、阿姨都非常喜歡住宿的環境、大啖佳餚，慰勞家人一年來的辛苦。
他目前正在拍攝華視台語喜劇《鬥陣來鬧熱》，外界總認為擅長唱台語歌的他，挑戰演出台語戲劇一定難不倒，豈料不如預期的順利，他笑說：「台語真的很難挑戰，沒這麼簡單，拍攝一直NG，好難念。」每天都下足功夫練習。
許富凱提到在攝影棚化妝間空氣超冷，演員們在後台都穿很多、準備暖暖包等來禦寒，而他將於4月20日在信義劇場Legacy MAX開個唱，近來除了構思表演內容外，也特別注重養生，他熱情說：「下次要帶電磁爐到後台，煮熱湯給大家喝，這樣可以暖身也可以顧好大家的身體。」相當貼心。
(中國時報)
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