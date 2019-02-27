藍又時看小人特展爽被療癒

2019年02月27日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

藍又時將於6月舉辦讚聲演唱會「Still I'm here.0609」，目前除創作新作品外，正為演唱會密集規畫排練中，26日參觀松菸文創小人特展，一進入展區，被精緻作品吸引，目不轉睛的盯著迷你紙模型，頻頻驚呼，興奮喊：「好療癒。」她日常喜歡做袖珍型3D鐵片模型，「難度越高有挑戰性的我越喜歡，看到小人展的介紹，就決定一定要來。」

她提到現場看鏡頭裡被放大的作品，每個細節都唯妙唯肖，「我想親眼看看1／100實際大小的作品，刻工肯定非常細緻。」談到6月的讚聲演唱會，她表示每天都保持練唱狀態，希望屆時能以最佳狀態演出，「大部分會分享我的創作，加上我喜歡的歌曲，也會介紹一下創作過程理念，讓大家可以聽到更多元的音樂」，並預告有許多藝人都自薦想當她演唱會的嘉賓，她賣關子說：「想保留點神祕感，就讓大家好好期待。」

(中國時報)