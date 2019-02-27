2019年02月27日 04:11 中國時報 尤嬿妮 專訪

祈錦鈅看到展區裡的巨大米奇立刻童心大發。（陳俊吉攝）

祈錦鈅（小鈅）近日推出首支單曲〈比心小幸福〉，忙碌宣傳之際，她特別抽空欣賞「米奇FUN很大特展」，她最喜歡「雪白羽毛米奇」展區，「它實在太特別，很符合迪士尼故事裡，總是鼓勵大家勇敢追夢」，而她的夢想是成為歌手，小鈅說：「我3歲看電視就跟爸爸說『我長大也要站在裡面唱歌』，爸爸總是告訴我『夢想就是夢想，夢裡想想就好』，但如今我已經實現了。」

祈錦鈅從小就有歌唱天分，只要聽過2、3次的歌就會唱，「我爸說我小時候去讀幼稚園，回家一直唱校歌，他們聽到快瘋掉，可能是因為這樣子，所以我長大後送我去住校吧，哈哈！」她在心裡默默立下「當藝人」的目標，只要有上台機會，她都會主動把握，「念書時，我可以同時間參加繪畫、朗讀、田徑跟合唱團」，相當活躍。

當模特兒存錢

她因父母離異，由爸爸及奶奶拉拔長大，父親不支持她當藝人，她仍堅持逐夢，從當外拍模特兒起步，靠著平均月薪2萬多自給自足，「我是個不太買奢侈品的人，對錢的需求也沒那麼高．所以存了很多錢」，籌備新歌半年期間，她暫停外拍工作靠存款過活。

小鈅談過3段戀愛，受爸媽離婚影響，她談感情很慎重，對婚姻的想法更是十分傳統：「要交往的話就必須長久，要的話我就要跟你結婚，我不想談戀愛、不想只是玩玩，現在的年輕人應該把結婚這件事看得重要一點，甚至政府應該頒布如果結婚幾年內不能離婚的法令。」

「米奇FUN很大特展」在松山文創園區一號倉庫展出，購票及相關資訊可上ibon售票系統查詢，或現場購票。

(中國時報)