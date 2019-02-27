卡卡庫柏愛火救奧斯卡收視

2019年02月27日 04:11 中國時報 報導潘鈺楨

第91屆奧斯卡金像獎落幕，雖然典禮爭議多，但收視卻奇蹟般地上升了。本屆有2960萬人收看，比起去年的2650萬多出310萬人，上升約12％，儘管如此，收視率仍為史上第2低。

網友認為全晚焦點落在布萊德利庫柏（Bradley Cooper）與女神卡卡Lady Gaga演唱電影《一個巨星的誕生》主題曲〈Shallow〉，兩人貼臉彈琴深情對唱，充滿愛的火花，就連媚兒碧（Mel B）都在上節目時表示卡卡打破了女生與女生間的禮貌與默契，「我替男方的超模女友伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）感到不舒服，真的很希望這一切只是專業的工作。」

會後派對星光熠熠

許多明星都會參加雜誌《Vanity Fair》舉行的奧斯卡會後派對，不少名人即使沒受邀參加頒獎典禮，也一定會到會後派對露面，像是麥莉希拉（Miley Cyrus）與老公「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）就露面放閃，歌手麗塔歐拉（Rita Ora）、巴西超模亞莉珊卓安布羅休（Alessandra Ambrosio）、影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）與女星芮妮齊薇格（Renee Zellweger）都參加盛宴。

(中國時報)