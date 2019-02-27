濱崎步老師加持祈錦鈅比心練舞功

2019年02月27日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

祈錦鈅推出單曲〈比心小幸福〉，26日舉辦記者會，唱片公司花費25萬元為她請來日本天后濱崎步御用舞蹈師Zin打造「愛心煙火舞」，她表示此舞蹈學4天，算滿難的，並自嘲：「剛學時還像在打太極。」

她昨在記者會上驗收舞蹈成果，舞蹈老師拿著愛的小手在旁看著她熱舞，讓她緊張不已，舞蹈老師看完後讚「很不錯」，她憶起一開始聽到與濱崎步是同一位舞蹈老師時，驚呼：「天啊，真的發生了嗎？要很認真練習。」

23歲的她外型亮眼，交過3任男友，與前男友因工作太忙而分開，已單身近1年，「我很認真想發片，難過多少會有，但有更重要的事情要忙。」對於未來理想型男友，她希望另一半孝順、高，「感覺很重要，不喜歡『中央空調型』就是對每個人都好的那種，我喜歡酷酷的、只對我好。」

(中國時報)