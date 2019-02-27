茱麗葉畢諾許扮嫩嗑鮮肉
54歲茱麗葉畢諾許和30歲弗朗索瓦西維爾談情。
本屆金馬奇幻影展主視覺海報以「月球」為主題，適逢人類登月50周年紀念，除將在大銀幕重現影史第一部科幻電影《月球之旅》，也特別規畫「科幻電影」單元，選映5部精采新片，包括《抱歉打擾你》、《超能絕殺2.0》、《鍵入魔境》、《玩命快劫》好萊塢新星安索艾格特（Ansel Elgort）一人分飾兩角的《切換人生》，及在國外以「棺材觀影」引發話題的《星艦迷航：阿尼亞拉號》。
另外，法國影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）剛於柏林影展首映的《別問我是誰》加入影展「非一般愛情」單元，讓氣質女神偽裝成為24歲的妙齡女孩，和法國新生代小鮮肉大談姊弟戀。西班牙新銳電影《愛在時光倒轉時》中科學家搭乘時光機返回妻子身邊，激發初戀的浪漫甜蜜。還有2度贏得坎城影展評審團大獎的法國名導布魯諾杜蒙（Bruno Dumont），帶來《荒唐小鎮殺人事件》的續集《泥好，荒唐小鎮》，被權威的法國「電影筆記」選為年度10大影片。影展將於4月12日至21日展開。
(中國時報)
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