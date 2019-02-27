《獅子王》視覺豐富 面具妝容藏玄機
百老匯知名音樂劇《獅子王》暌違11年再度來台，上周末開賣後造成搶購熱潮，800元和1800元票價區迅速銷售一空，其實該劇最精緻之處在於繁複的細節，不同於一般音樂劇，透過歌聲、服裝、肢體傳遞情感外，觀眾還能觀察面具、演員表情與情緒，相互層疊後傳達出更細緻獨特的角色，不只看到動物的個性，更能感受到舞者的特質，讓全球粉絲都想努力搶購前方平面座位區。
劇中演員們的獨特面具都是由設計師手工製作，樣式五花八門，如成年辛巴和娜娜的面具將演員頭包覆住，搭配美麗的手製緊身戲服，同時，劇中每個角色的妝容都各有不同，為符合非洲文化，會依照部落屬性的差異，被賦予不同的妝容設計來代表不同的部落。
如真實動物呈現
逗趣可愛的丁滿和彭彭更是不容錯過的角色，2者透過不同類型的戲偶設計呈現，丁滿採用日本木偶戲的技術，觀眾可同時看見戲偶與演員表情，而彭彭的戲偶則是演員藏身於巨大戲偶中，兩種技術演出互動，增添視覺上的豐富度，這些細節設計也能讓不同動物符合牠的呈現方式，讓觀眾彷彿看見栩栩如生的真實動物。相關資訊可至寬宏售票查詢。
(中國時報)
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